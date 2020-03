Fine Foods prosegue il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Fine Foods, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 14 dicembre 2018 e avviato in data 19 dicembre 2018, ha acquistato nel periodo 9 marzo – 13 marzo 2020, complessive n. 13.281 azioni proprie (pari allo 0,0566% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,8175 euro per un controvalore complessivo pari a 130.386 euro.

A seguito degli acquisti indicati, alla data del 13 marzo 2020 la società detiene n. 612.266 azioni proprie, pari al 2,6103% del capitale sociale.

Intanto a Milano, effervescente performance per la società che scambia con una performance decisamente positiva del 4,44%.