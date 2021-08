Fine Foods prosegue il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Fine Foods & Pharmaceuticals rende noto di aver acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo 9 – 13 agosto 2021, complessive n. 24.923 azioni proprie (pari allo 0,0975% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0225 euro per un controvalore complessivo pari a 399.328,91 euro.

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 21 aprile 2021 e avviato in data 21 aprile 2021 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021.

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 13 agosto 2021 la Società detiene n. 1.096.552 azioni proprie, pari al 4,2901% del capitale sociale.

