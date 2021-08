Fine Foods prosegue con il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Fine Foods, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 21 aprile 2021 e avviato in data 21 aprile 2021 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021, comunica di aver acquistato nel

periodo 16 – 20 agosto 2021, complessive n. 21.139 azioni proprie (pari allo 0,0827% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0871 euro per un controvalore complessivo pari a 340.066,25 euro.

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 20 agosto 2021 la società detiene n. 1.117.691 azioni proprie, pari al 4,3728% del capitale sociale.

Oggi in Borsa chiude bene Fine Foods, con un rialzo dell’1,85%.