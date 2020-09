Fine Foods continua l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Fine Foods ha acquistato nel periodo 14 – 18 settembre 2020, complessive n. 1.612 azioni proprie (pari allo 0,0068% del

capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 10,7113 euro per un controvalore complessivo pari a 17.267 euro.

L’operazione fa rifermento al programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 30 aprile 2020 e avviato in data 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020.

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 18 settembre 2020 la Società detiene n. 712.764 azioni proprie, pari al 3,0247% del capitale sociale.

Intanto a Piazza Affari sostanzialmente invariata la seduta per l’azienda, che scambia sui valori della vigilia.