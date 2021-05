Fine Foods, aggiornamento su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 21 aprile 2021, Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 maggio 2021, complessive 11.576 azioni proprie pari allo 0,0465% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 13,2798 euro, per un controvalore complessivo pari a 153.727 euro.

A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 7 maggio, la Società detiene 935.141 azioni proprie, pari al 3,7546% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, piccolo passo in avanti per Fine Foods & Pharmaceuticals che porta a casa un timido +0,74%.