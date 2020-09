Findomestic: ad agosto in ripresa le intenzioni d’acquisto, male solo il settore viaggi

editato in: da

(Teleborsa) – In agosto le intenzioni d’acquisto sono cresciute in tutti i comparti raggiungendo livelli superiori a quelli dello scorso febbraio. Solo il settore viaggi (-23,8%) in calo tra timori di nuove ondate di contagio e fine delle vacanze.

L’Osservatorio Mensile Findomestic di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra rileva come agosto sia stato un mese segnato dall’ottimismo con intenzioni d’acquisto mediamente in crescita del 18,7% rispetto a luglio e su livelli superiori rispetto allo scorso febbraio.

Secondo la rilevazione, realizzata a fine agosto, gli incentivi hanno movimentato i mercati dell’energia (+51% di propensione all’acquisto di impianti solari termici) e della mobilità (+11,7% per le auto nuove, +12% per le usate, +16,6% per i motocicli e +24,2% le e-bike). La fine dell’estate, la voglia di concretizzare i progetti ideati nei mesi di lockdown ma anche i timori crescenti di una nuova chiusura fanno aumentare le intenzioni d’acquisto di mobili (+18,3%) ed elettrodomestici (+37,8% per i grandi, +19,1% per i piccoli). Il consolidarsi dello smart working spinge inoltre i consumatori a migliorare anche la dotazione tecnologica domestica generando un’impennata della propensione all’acquisto di PC (+45%) e tablet (+36,9%).

La cronaca delle ultime settimane e l’andamento internazionale dei contagi hanno frenato ancora di più la ripresa del settore viaggi e vacanze che in agosto, complice il finire dell’estate e delle ferie, registra un fisiologico calo delle intenzioni d’acquisto rispetto a luglio (-23,8%). Diminuisce anche la propensione all’acquisto di attrezzature e abbigliamento sportivo, mentre aumenta quella per le attrezzature per il fai-da-te (+8,9%).

(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)