Fincantieri: Vard costruirà una seconda nave per Coral Expeditions

(Teleborsa) – Vard Holdings Limited, controllata di Fincantieri e fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un contratto con la società armatrice australiana Coral Expeditions per la progettazione e la costruzione di una seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (expedition cruise vessel).

L’unità – informa una nota – avrà il nome di “Coral Geographer”, gemella di “Coral Adventurer” entrata nella flotta dell’armatore lo scorso aprile, e la sua consegna è prevista per l’ultimo trimestre del 2020, sempre nel cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam.

Come la prima unità della classe, “Coral Geographer” sarà lunga 93,4 metri, potrà ospitare a bordo 120 passeggeri, e sarà progettata da Vard Design in Norvegia in stretta collaborazione con Coral Expeditions. La nave sarà costruita secondo i più elevati standard di comfort e attenzione al cliente.