Fincantieri, Vard costruirà seconda unità fishery per russa Luntos

(Teleborsa) – Vard, controllata di Fincantieri, leader nella costruzione di navi specializzate, ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di un’ulteriore unità fishery all’avanguardia per Luntos Co.Ltd, dalla quale aveva ricevuto un primo ordine nel 2019.

Luntos è una società russa attiva nella pesca in acque profonde e opera al largo di Petropavlovsk-Kamchatsky, città dell’estremo Oriente russo, nella Far Eastern Russian Economic Fishing Zone e nel Mare di Bering occidentale.

La nave, che sarà costruita presso il cantiere di Vung Tau, in Vietnam, con consegna prevista nel terzo trimestre del 2022, avrà una lunghezza di 87 metri e una larghezza di 18. Il progetto è stato adattato alle specifiche esigenze del cliente e presenta una gamma di innovazioni per garantire produttività, sostenibilità ed efficienza operativa ottimali, garantendo prestazioni elevate nelle condizioni ambientali più impegnative, nonché un ambiente di lavoro e di vita sicuro, confortevole e moderno per i membri dell’equipaggio. Particolare attenzione sarà posta agli impianti che consentiranno di stivare, refrigerare e surgelare il pesce. La capacità di congelamento sarà di 210 tonnellate per 24 ore, in modo da preservare la qualità del prodotto ittico. La nave, inoltre, è stata dotata di un impianto di produzione di farina di pesce, che permetterà di utilizzare gli avanzi di lavorazione, con una capacità di movimentazione delle materie prime di 50 tonnellate per 24 ore.

Lavorando in stretta collaborazione con Luntos, Vard si è concentrata sull’incorporazione della tecnologia più recente per garantire che il pescato possa essere portato a terra con il minimo impatto ambientale. Lo scafo della nave è stato progettato per ottenere la massima efficienza sia durante la pesca che in transito. Sarà inoltre implementato un sistema di propulsione che ottimizza il consumo di energia in ogni assetto di utilizzo.