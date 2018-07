Fincantieri, Vard costruirà nuova nave per Hapag-Lloyd Cruises

editato in: da

(Teleborsa) – Vard Holdings, controllata Fincantieri, ha ottenuto un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una nuova nave da crociera di lusso per la compagnia tedesca di crociere Hapag-Lloyd Cruises.

Sono tre le unità in costruzione per l’armatore tedesco.



La consegna della nuova nave, che peserà circa 16mila tonnellate lorde, lunga 139 metri e larga 22 metri, è prevista per il secondo trimestre del 2021. Potrà ospitare 230 passeggeri in 120 tra cabine e suites e disporrà di 7 ponti.

Fincantieri possiede l’86,81% del capitale di Vard e ne consolida integralmente i risultati.