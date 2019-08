Fincantieri, varata ad Ancora la “Silver Moon”

editato in: da

(Teleborsa) – Nella giornata odierna è stata varata la seconda di tre navi extra-lusso della serie “Muse” per Silversea in collaborazione con Fincantieri.

Presso lo stabilimento di Ancona c’è stata la cerimonia del varo dellla “Silver Moon“, che entrerà a far parte della flotta nel 2020. Gemella dell’ammiraglia “Silver Muse“, varata nel 2017, e della “Silver Dawn“, che verrà consegnata nel 2021, la Silver Moon avrà una lunghezza di 212 metri e la capacità di ospitare ben 596 passeggeri.

Per Silversea rappresenterà la nona unità della flotta che alzerà significativamente gli standard nel settore ultra-lusso con migliorie per quanto riguarda l’esperienza a bordo, per quanto riguarda il comfort, i servizi e qualità dei viaggiatori. Importante la “Green Star 3 Design“, che prevede dotazioni che prevengono l’inquinamento dell’aria e del mare.