Fincantieri-STX, Bono: “Non sono preoccupato per dichiarazioni Italia-Francia”

(Teleborsa) – L’Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, non è preoccupato per i rapporti fra Francia ed Italia in relazione alla questione dei cantieri navali STX.

“Le dichiarazioni incrociate tra Italia e Francia sulla questione Stx non mi preoccupano per niente”, ha detto il manager, ricordando che esiste fitto un tessuto di relazioni fra i due Paesi ed affermando che “ci sta che la politica possa in certi momenti, sia da una parte, sia dall’altra, cercare di riaffermare una maggior tutela dei propri interessi”.

Bono è intervenuto anche sulla questione della ricostruzione del Ponte di Genova, affermando che “l’obiettivo dell’aprile 2020 perché l’infrastruttura sia percorribile è reale” e precisando che non si deve demolirte tutto prima di ricostruire, alcune parti possono essere ricostruite prima.