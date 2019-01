Fincantieri, Snam e CDP insieme per lo sviluppo delle strutture portuali

editato in: da

(Teleborsa) – L’intesa è stata firmata a Roma dagli Amministratori delegati di Cassa depositi e prestiti (CDP) Fabrizio Palermo, di Fincantieri Giuseppe Bono, e di Snam Marco Alverà.

Grazie alla firma di oggi, 14 gennaio 2019, Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, e Snam hanno sottoscritto un accordo preliminare di collaborazione finalizzato a individuare, definire e realizzare progetti strategici di medio periodo in alcuni settori chiave per l’innovazione e lo sviluppo delle strutture portuali in Italia, nonché per lo sviluppo di tecnologie sostenibili applicate al trasporto marittimo, in linea con quanto previsto dalla Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC).

Le aree d’interesse dei tre gruppi riguardano principalmente quelli dei porti e aree costiere, le nuove tecnologie ed energie innovative, l’ ingegneria e l’efficienza energetica.

Per la riuscita dell’accordo, Fincantieri e Snam condivideranno le proprie competenze tecniche avviando dei tavoli di lavoro dedicati e CDP supporterà, dal punto di vista economico-finanziario e in linea con la propria mission istituzionale, i progetti che abbiano ricadute positive a beneficio dell’interesse pubblico del Paese.