Fincantieri, ricavi per 1,4 miliardi in 1° trimestre. Confermata la guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri ha registrato ricavi al 31 marzo 2021 pari a 1.426 milioni di euro, in incremento del 9,1% rispetto al primo trimestre 2020 (1.307 milioni di euro) e in linea con le previsioni per i primi tre mesi dell’anno. L’EBITDA è stato pari a 101 milioni di euro (72 milioni al 31 marzo 2020), mentre l’EBITDA margin al 7%, in aumento del 27,3% rispetto al 31 marzo 2020 (pari al 5,5%), a conferma del “trend positivo già avviato nel quarto trimestre 2020”, sottolinea la società.

La società operante nel settore della cantieristica navale ha registrato oneri estranei alla gestione ordinaria connessi alla diffusione del Covid-19 pari a euro 14 milioni, “principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale” e un indebitamento finanziario netto pari a 1.617 milioni di euro (1.062 milioni al 31 dicembre 2020), “in linea con le attese e coerente con l’andamento dei volumi sviluppati nel trimestre e con il piano di consegne (con 7 unità cruise nell’anno di cui 3 nel solo terzo trimestre) e tenderà ad attestarsi, a fine anno, a valori prossimi al 2020”.

“I risultati del primo trimestre fotografano un’azienda in piena salute che, come previsto, conferma la guidance, registra ricavi in crescita e l’aumento della marginalità – ha commentato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – Accanto a questi segnali positivi, che si accompagnano al lieve miglioramento del quadro economico complessivo in virtù anche dei progressi registrati sul fronte dell’emergenza pandemica, salutiamo con favore la cauta ripartenza delle crociere in Europa, alla quale farà seguito a breve il mercato statunitense”.

La performance del primo trimestre 2021 permette a Fincantieri di riaffermare la guidance per l’anno 2021 con ricavi in aumento del 25%-30%, rispetto a quelli registrati nel 2020 e valori della marginalità prossimi al 7%. La Posizione finanziaria netta è prevista in aumento nel corso del primo semestre 2021, per le dinamiche finanziarie tipiche della costruzione di navi da crociera e in funzione del piano delle consegne rimodulato che include 7 unità cruise di cui 4 programmate per la seconda parte dell’anno, sottolinea una nota della società.