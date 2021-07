Fincantieri, primo semestre in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri chiude il primo semestre con ricavi e proventi pari a 3.026 milioni di euro, in aumento del 27,7% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’EBITDA pari a 219 milioni (119 milioni al 30 giugno 2020), beneficia sia dell’incremento dei volumi che del miglioramento della marginalità, mentre l’EBITDA margin è passato dal 5,5% del 30 giugno 2020 al 7,2% del 30 giugno 2021 consentendo di recuperare ben oltre i margini persi durante la pandemia. L’EBIT è pari a 123 milioni rispetto ai 54 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente.

Il Risultato del periodo adjusted positivo per 9 milioni al 30 giugno 2021 (era negativo per 29 milioni al 30 giugno 2020).

“Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia, campagna vaccinale in primis, possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa, così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi”, ha affermato l’Ad Giuseppe Bono, aggiungendo “siamo molto soddisfatti di essere presenti, insieme a partner di primissimo livello, su tutte le nuove tecnologie e sui relativi progetti per la loro messa a terra come, per citarne solo uno, quello per l’elettrificazione del sistema portuale italiano”.

La Posizione finanziaria netta consolidata, che non ricomprende i construction loans, presenta un saldo negativo (a debito) per euro 1.617 milioni (a debito per euro 1.062 milioni al 31 dicembre 2020). Gli investimenti effettuati nel corso dei primi sei mesi del 2021 ammontano a euro 160 milioni in aumento del 31% rispetto all’anno precedente.