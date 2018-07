Fincantieri, Norwegian Cruise Line conferma 2 ulteriori navi “Leonardo”

editato in: da

(Teleborsa) – Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCL) è rimasta soddisfatta dell’operato di Fincantieri. Il gruppo americano ha ordinato la quinta e sesta unità della serie “Leonardo”, classe di navi da crociera di nuova concezione, che saranno consegnate nel 2026 e nel 2027. L’opzione era contenuta nell’accordo del febbraio 2017 per la costruzione delle prime 4 unità.

Con circa 140.000 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3.300 passeggeri, queste unità costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di NCL.

La classe si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di NCL con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia.