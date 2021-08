Fincantieri NexTech, rinnovato CdA per triennio 2021-2023

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Fincantieri NexTech riunitasi lo scorso 29 luglio ha provveduto alla nomina del nuovo CdA per il triennio 2021-2023. Il Consiglio risulta così composto: Presidente Giampiero Massolo, Vice Presidente esecutivo Gianfranco Roati, Amministratore delegato Andrea Viero. Gli altri consiglieri sono Lucia Cusaro, Barbara Gaione, Fabio Gallia e Laura Luigia Martini.

Le soluzioni sviluppate da Fincantieri NexTech sono prevalentemente impiegate con finalità di difesa e sicurezza, ma trovano ampia applicazione anche in ambito civile, con particolare riferimento ai segmenti delle infrastrutture, dell’industria e dell’energia. La società, infatti, possiede competenze uniche e distintive nell’ambito dei sistemi elettronici ed elettro-ottici, della sistemistica avanzata inclusa quella di automazione, delle soluzioni ICT, della cybersecurity, dell’ingegneria digitale, del supporto logistico integrato al prodotto e dei sistemi di simulazione, nonché delle tecnologie per il monitoraggio e la protezione delle grandi reti infrastrutturali.

Forte del brand, del track record e dell’affidabilità riconosciuta al Gruppo Fincantieri e grazie al significativo patrimonio di risorse e del know-how maturato, Fincantieri NexTech è quindi oggi un player di riferimento a livello nazionale e internazionale, in grado di ideare e governare sistemi complessi e capace di gestire direttamente tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dal design alla produzione, dall’installazione alla dismissione, garantendo costantemente i più elevati standard qualitativi.

(Foto: © rawpixel)