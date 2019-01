Fincantieri-Leonardo, sinergia punta a commesse in Brasile e Romania

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri e Leonardo dopo aver iniziato una partneship nel settore militare e definita la collaborazione con il Gruppo francese Naval Group (fino a metà 2017 DCNS, costruttore navale tra i leader mondiali per i sistemi di difesa) puntano ad altre due maxi-commesse, entrambe del valore di circa 1,6 miliari di euro. La prima è quella che vede in ballo la realizzazione di quattro nuovi corvette della classe Tamandarè per la marina militare brasiliana, mentre la seconda vede la firma di un contratto con la Marina rumena per la costruzione di quattro corvette e il refit di due fregate type 22R.

Per l’accordo con il Brasile le tempistiche sono più ravvicinate. La chiusura della gara è prevista per il prossimo fine marzo. Vi partecipano anche l’intesa tra i brasiliani di Embraer e i tedeschi di ThyssenKrupp, e altre cordate internazionali a cominciare da olandesi di Damen e gli svedesi di Saab.

Numerose le chance per gli italiani, favoriti nell’ottenere la realizzazione del progetto. Il gruppo guidato da Giuseppe Bono dovrebbe presentare entro la fine della settimana la proposta affinata del contributo di Leonardo come design authority e fornitore del sistema di combattimento integrato.