Fincantieri, Le Maire assicura: “Fusione con Stx si farà&#...

(Teleborsa) – La fusione tra Stx France e Fincantieri “si farà”: parola del Ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, durante il forum economico franco-italiano di Versailles. Le Maire dunque benedice l’operazione e tuona contro tutti quelli che sostengono che Parigi avrebbe voluto bloccare la fusione appellandosi all’autorità Ue sulla concorrenza. “Ve lo dico francamente, ne avrei fatto volentieri a meno, ma sono le regole”. La Francia “crede” in questo progetto, ha precisato ancora.

NESSUN REGIA OCCULTA DA PARIGI – Sull’intesa, sollecitata da Francia e Germania, è infatti intervenuta l’Antitrust europea, che ha aperto un’istruttoria per valutare la compatibilità dell’operazione con le norme europee sulla concorrenza. Ma il titolare di Bercy fuga ogni dubbio e anzi non risparmia una frecciatina velenosa verso coloro che, “in Italia o Francia”, hanno sostenuto che affidare il dossier a Bruxelles sia stata una sorta di manovra occulta di Parigi per insabbiare il progetto.

Parlando accanto al collega italiano Giovanni Tria, Le Maire ha dunque assicurato che “la fusione tra Stx e Fincantieri si farà perché la vogliamo e perché è la nostra ambizione”.



Da parte sua, il Ministro Tria ha ricordato che il Governo sostiene la fusione.