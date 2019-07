Fincantieri interessata a maxi gara da 19 miliardi di dollari per Marina militare USA

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri avrebbe messo gli occhi su una maxi-gara da 19 miliardi di dollari indetta dalla Marina militare statunitense. Quest’ultima, infatti, ha indetto un bando per le future fregate multiruolo del programma denominato Ffg(X) (Guided missile frigate) che prevede 20 nuove unità.

A rendere nota l’indiscrezione, non ancora confermata dagli interessati, è il Sole24Ore secondo le cui pagine “il gruppo guidato da Giuseppe Bono sta mettendo a punto la proposta tecnica che andrà presentata entro il 22 agosto, come richiesto dalla request for proposal rilasciata dalla Us Navy”.

Questa, sempre stando a quanto riporta il quotidiano di via Monte Rosa, sarebbe una “tappa cruciale che consente alla Marina di chiedere ai soggetti interessati di presentare una versione ad hoc di un progetto già esistente e di tratteggiare, in linea di massima, tempi e costi per la realizzazione”.

“Entro il 26 settembre – continua il Sole – le aziende rimaste in gara dovranno poi depositare la proposta di prezzo. Una volta raccolti i progetti, la Us Navy selezionerà una short list per poi individuare, entro la metà del 2020, il vincitore. In corsa, oltre a Fincantieri, sono rimasti Huntington Ingalls Industries, Bath Iron Works e Austal USA dopo due defezioni illustri. Nelle scorse settimane, infatti, si sono ritirati sia gli americani di Lockheed Martin sia l’inglese Bae Systems“, conclude il giornale finanziario.