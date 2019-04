Fincantieri, il CdA nomina i componenti dei comitati interni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, composto da dieci membri, di cui due (Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione) esecutivi, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori Barbara Alemanni, Massimiliano Cesare, Luca Errico, Paola Muratorio, Elisabetta Oliveri e Federica Seganti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i componenti dei Comitati Interni già istituiti.

In particolare sono stati nominati:

– per il Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi Massimiliano Cesare (Presidente), Federica Seganti, Barbara Alemanni e Federica Santini. Tale Comitato opera anche quale Comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate; in caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza Federica Santini sarà sostituita da Paola Muratorio;

– per il Comitato per la Remunerazione Paola Muratorio (Presidente), Elisabetta Oliveri, Barbara Alemanni e Fabrizio Palermo. Tale Comitato opera anche quale Comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate in caso di deliberazioni inerenti la remunerazione;

– per il Comitato per le Nomine Federica Seganti (Presidente), Luca Errico, Fabrizio Palermo e Massimiliano Cesare;

– per il Comitato per la Sostenibilità Elisabetta Oliveri (Presidente), Luca Errico, Federica Santini e Paola Muratorio.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ambasciatore Giampiero Massolo, quale Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.