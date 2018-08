Fincantieri estende durata exit offer su azioni Vard

editato in: da

(Teleborsa) – Slitta il termine dell’offerta di Fincantieri sui titoli Vard. Il colosso della cantieristica navale ha fatto sapere che, con riferimento all’exit offer finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited non già detenute direttamente o indirettamente lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas, la chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per il 24 agosto 2018, è stata posticipata al 5 settembre 2018, o ad altre date future che saranno comunicate da o per conto di Fincantieri O&G.