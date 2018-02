Fincantieri, contratto con US Navy da 15 milioni di dollari

(Teleborsa) – Arriva dagli Stati Uniti l’ultima commessa di Fincantieri.

La US Navy ha assegnato alla controllata USA del colosso cantieristico italiano, Marinette Marine, un contratto del valore di 15 milioni di dollari per sviluppare lo studio di una versione customizzata del suo progetto FREMM per le nuove fregate multiruolo di futura generazione del programma FFG(X).

“Questo contratto, che segue la selezione del progetto FREMM per la fase finale della gara in Australia, conferma la nostra leadership globale nella progettazione e costruzione delle navi più tecnologicamente avanzate, nonché la nostra capacità di innovarci continuamente” ha commentato Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri.