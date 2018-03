Fincantieri consegna la nave Detroit alla Marina USA

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Marinette Marine,(FMM) annuncia di aver consegnato “Detroit” alla US Navy, presso il cantiere di Marinette in Wisconsin.

La nave è la quarta unità della classe Freedom, un programma di costruzione navale per la Marina degli Stati Uniti che è stata costruita nell’ambito del programma Littoral Combat Ship (LCS), il consorzio di cui fanno parte Fincantieri, tramite la sua controllata Fincantieri Marinette Marine (FMM), e Lockheed Martin Corporation.

La “Detroit” costituisce una nuova generazione di navii multiruolo di medie dimensioni, progettate per attività di sorveglianza e difesa costiera e fa parte di un piano avviato nel 2010 che comprende 11 navi, tutte già finanziate, in aggiunta alle due unità consegnate prima del 2010 (“Freedom” e “Forth Worth”). Le altre 10 navi, già consegnate o in produzione, sono: “Milwaukee, Little Rock, Sioux City, Wichita Billings Indianapolis, St. Louis “Minneapolis/St. Paul e Cooperstown”.

