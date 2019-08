Fincantieri, Banca Imi e Mediobanca positive in vista nuovi contratti

editato in: da

(Teleborsa) – In bella mostra a Piazza Affari il titolo Fincantieri, che guadagna oltre l’1% sulle indicazioni positive giunte da Banca Imi e Mediobanca.

Gli analisti della prima banca d’affari hanno reiterato la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 1,38 euro mentre gli esperti del secondo istituto hanno ribadito il giudizio positivo outperform con un prezzo obiettivo a 1,70 euro.

A confermare i giudizi positivi sulle azioni del gruppo italiano della cantieristica navale la convinzione che arriveranno a breve nuovi importanti contratti, uno dei quali da 2,3 miliardi di euro con la Marina Militare italiana per 4 sottomarini U-212 NFS.

C’è attesa poi per la gara per le future fregate multiruolo del programma Ffg (X) da 19 mld di dollari, per la quale Fincantieri presenterà la proposta tecnica il 22 agosto prossimo.