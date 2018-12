Fincantieri, approvato piano sostenibilità 2018-2022

editato in: da

(Teleborsa) – Fincantieri ha pubblicato sul proprio sito online, il Piano di Sostenibilità 2018-2022, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Gruppo prosegue così nel percorso “volto alla diffusione e al consolidamento della cultura della sostenibilità”.

Il Piano – spiega la società in una nota – risponde ad alcune fra le maggiori sfide globali, come i “Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite, e concretizza la visione strategica di Fincantieri. Grazie all’integrazione tra il Piano di Sostenibilità ed il Business Plan, Fincantieri sarà in grado di gestire la risposta alle sfide dei mercati di oggi e di domani coniugando crescita del business e solidità finanziaria in accordo con i principi di sostenibilità sociale e ambientale.

I principali impegni sulla sostenibilità di Fincantieri sono la diffusione della cultura della sostenibilità, la promozione di una catena di fornitura responsabile, il coinvolgimento dei dipendenti, il costante miglioramento della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il supporto all’innovazione tecnologica, il mantenimento dei livelli di soddisfazione e fiducia dei clienti, il continuo dialogo e sostegno delle comunità locali, la riduzione degli impatti ambientali contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il rendiconto sul raggiungimento degli obiettivi – precisa Fincantieri – sarà comunicato periodicamente in occasione della pubblicazione dei futuri Bilanci di Sostenibilità.