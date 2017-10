Fincantieri, al via il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Fincantieri comunica che il prossimo 30 ottobre 2017 sarà dato avvio al programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di incentivazione denominato “Performance Share Plan 2016 – 2018” della Società.

L’attuazione del Programma, si legge in un comunicato, comporterà un esborso di 5,2 milioni di euro. Il numero massimo di azioni proprie da acquistare, in una o più volte, in ogni caso non sarà superiore a 50 milioni di azioni ordinarie, corrispondenti al 2,95% del capitale sociale da destinare esclusivamente a servizio del piano di incentivazione.

Gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2017.