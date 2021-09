Fincantieri, al via i lavori per la nuova classe “Sphere” di Princess Cruises

editato in: da

(Teleborsa) – Si è tenuto il taglio lamiera della prima di due navi della nuova classe a NLG (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta realizzando per Princess Cruises, brand di Carnival Corporation. Le operazioni – fa sapere Fincantieri in una nota – si sono svolte presso il sito di San Giorgio di Nogaro (Udine), dove ha sede Centro Servizi Navali, società specializzata servizi logistici e lavorazioni per il parco lamiere degli stabilimenti Fincantieri del Nord Est. La nave verrà realizzata nel sito di Monfalcone.

“Con 175mila tonnellate di stazza lorda le unità della classe “Sphere” – spiega Fincantieri – saranno le più grandi finora realizzate in Italia. Ospiteranno circa 4.300 passeggeri e si baseranno su un progetto di prossima generazione, diventando le prime navi dual-fuel della flotta di Princess Cruises ad essere alimentate primariamente a LNG. Questo rappresenta la tecnologia di propulsione più avanzata e a minor impatto ambientale dell’industria navale, nonché il combustibile fossile più ecologico al mondo, che abbatterà significativamente le emissioni atmosferiche e l’utilizzo di gasolio”.

Princess Cruises è una compagnia di crociere, leader nel segmento premium. Gestisce una flotta di 14 navi moderne che trasportano due milioni di passeggeri ogni anno verso 380 destinazioni in tutto il mondo