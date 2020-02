Finanziamento da 80 mln di euro per Profilglass Spa

editato in: da

(Teleborsa) – Un finanziamento da 80 milioni di euro per sostenere gli investimenti di Profilglass Spa, storica azienda di Fano (PU) leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità, connessi anche al consolidamento della presenza della società sui mercati internazionali.

L’operazione è stata condotta da un pool di istituti finanziari composto da UniCredit in qualità di Banca Agente e Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Global Coordinator; Banco Bpm (Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Global Coordinator), MPS Capital Services (Gruppo Monte Paschi) e Cassa Depositi e Prestiti (Mandated Lead Arrangers); oltre a Ubi, Crédit Agricole Italia e Creval.

Fondata nel 1982 dai fratelli Giancarlo e Stefano Paci, Profilglass con oltre 200.000 tonnellate di alluminio lavorato all’anno, si distingue fra i principali operatori del settore a livello internazionale, esportando in più di 85 Paesi in un’ottica di continua evoluzione e adattamento alle condizioni di mercato.

“Si tratta di un’operazione strategica grazie alla quale potremo sostenere in modo adeguato i nostri progetti di crescita a medio e lungo termine, sia in Italia che sui mercati internazionali – sottolinea Silvia Paci, CFO di Profilglass –. Ringraziamo il pool di banche e CDP per la fiducia e il sostegno che ci hanno accordato, a dimostrazione della validità del nostro piano di sviluppo incentrato sulla diversificazione dei prodotti e dei settori di applicazione e su una sempre maggiore spinta verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica dei nostri processi produttivi”.

“Il supporto di UniCredit ai piani di investimento per l’attività produttiva di Profilglass – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali italiane in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi. Abbiamo condotto con entusiasmo questa operazione come banca capofila. Confermiamo così l’impegno del nostro Gruppo nell’essere partner delle imprese italiane per affrontare insieme le sfide dei mercati e realizzare un business concreto e sostenibile”.

“Il finanziamento a favore di Profilglass si inserisce nella più ampia strategia di CDP, orientata ad una sempre maggiore attenzione al territorio e al sostegno delle migliori aziende italiane, con specifico focus per quelle del Centro-Sud – ha sottolineato Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institutions di CDP – Questa operazione, in particolare, consolida il nostro ruolo in complementarietà con le principali Istituzioni finanziarie operanti in Italia nella definizione di soluzioni finanziarie a sostegno dei programmi di crescita delle imprese, favorendone i processi di innovazione e di sviluppo”.