Finanza sostenibile, UBI Banca a confronto con Fintech e imprese

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca ha radunato oggi, 6 febbraio 2020, a Milano i principali player del mondo finanziario, dell’industria e dell’ambiente accademico in occasione dell’evento “Finanza sostenibile e fintech: progresso e innovazione”. L’obiettivo dell’appuntamento, organizzato dall’istituto di credito in collaborazione con Fintastico, il portale dedicato alle informazioni sulle novità della galassia fintech, è stato quello di creare un momento di confronto e riflessione sul ruolo che il fintech sta assumendo all’interno dei processi legati alla crescita sostenibile.

I vari interventi, sostenuti oltre che dagli esponenti di UBI Banca da personalità dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, IBM, Luxottica, Grifal, Banor SIM, ESGeo, Eurizon, InVento Lab e MDOTM, hanno evidenziato alcuni degli argomenti chiave utili alla realizzazione di una crescita responsabile. Durante l’evento, infatti, è stato approfondito l’ampio scenario legato agli investimenti sostenibili, dall’ambito regolamentare a livello europeo all’influenza esercitata dai comportamenti degli investitori istituzionali e si è discusso delle diverse azioni che le aziende devono intraprendere per gestire al meglio i rischi ambientali, sociali e di governance.

“Sostenibilità e innovazione sono i pilastri su cui sempre più si fonda la crescita. È in atto un rapido processo di trasformazione in cui le imprese e le banche rivedono modelli di business e processi organizzativi per orientarli verso uno sviluppo sostenibile, nella sua accezione più ampia di creazione nel tempo di valore economico coniugato con valore sociale e riduzione dei rischi ambientali” – afferma Rossella Leidi, Chief Wealth & Welfare Officer e Vicedirettore Generale di UBI Banca -. “In un quadro di evoluzione di questa portata appare imprescindibile identificare trend tecnologici rilevanti. La contaminazione tra player con un know-how consolidato e nuovi attori può generare modelli di business completamente nuovi anche in industry più tradizionali, portando valore diretto al tessuto socioeconomico”.

UBI Banca, dal 2012, ha emesso 96 Social Bond per un controvalore complessivo che supera il miliardo di euro. Nel corso del 2019 l’istituto di credito ha collocato con successo la prima emissione di Green Bond dedicato agli investitori istituzionali con ordini per circa 1,5 miliardi di euro. Un impegno, quello del Gruppo, quotidiano e costante, testimoniato dai numerosi risultati ottenuti negli ambiti legati alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo sociale ed economico del territorio e alle iniziative di welfare. Quest’anno, per la prima volta, UBI Banca tra le 325 aziende inserite da Bloomberg nell’Indice Gender-Equality 2020 (GEI).

(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)