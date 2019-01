Finanza sostenibile, aziende europee lanciano forum per promuovere strumenti green

editato in: da

(Teleborsa) – La sostenibilità è sempre più al centro dell’interesse delle aziende europee. A un anno di distanza dal Paris Green Bond Pledge, pubblicato in occasione del Climate Finance Day 2017, nasce il Forum delle 16 aziende europee che emettono green bond: il Corporate Forum for Sustainable Finance. Per l’Italia aderiscono al Forum Ferrovie dello Stato Italiane, ENEL, Terna; le altre aziende europee sono EDF, EDP, ENGIE, Iberdrola, Icade, Ørsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, SSE, Tennet, Tideway, Vasakronan.

Il Forum ha l’obiettivo di creare una rete di informazioni e proposte finanziarie utili per la gestione di emissioni green. Ne fanno parte le aziende che hanno emesso green bond e che sono impegnate a sostenere e sviluppare la finanza sostenibile come strumento per combattere i cambiamenti climatici e promuovere una società più sostenibile e responsabile.

Le società fondatrici – attive in settori produttivi quali servizi di energia elettrica, infrastrutture, servizi di trasporto e servizi ambientali e immobili – desiderano infatti contribuire allo sviluppo di strumenti finanziari per rendere la finanza più sostenibile. Alcuni dei maggiori strumenti sono obbligazioni e prestiti verdi e sostenibili, linee di credito e altri strumenti di finanziamento che riconoscono la sostenibilità del modello di business dei loro emittenti.

Le aziende del Forum, che hanno emesso a livello europeo oltre i due terzi dei bond, considerano gli strumenti di finanza sostenibile il metodo più efficiente per allocare risorse economiche dove sono necessarie. In particolare, gli investimenti a basse emissioni di carbonio e sostenibili sono considerati fondamentali per le strategie industriali delle aziende del Forum.