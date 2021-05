Finanza agevolata, AssoHoReCa stringe partnership con Gruppo Del Barba

editato in: da

(Teleborsa) – Assohoreca, l’Associazione dei produttori, importatori e rivenditori di attrezzature e accessori destinati al mondo Horeca, ha stretto una partnership con Gruppo Del Barba Consulting, attivo nel campo della finanza agevolata, per supportare le imprese della filiera: sarà facilitato – per gli associati – l’accesso ad agevolazioni e contributi e spiegato quali sono i requisiti necessari per la fruizione degli aiuti economici.

“L’accordo con il Gruppo Del Barba nasce per aiutare le nostre aziende che fino ad oggi non hanno potuto accedere ai sostegni economici messi in campo dal governo, anche a causa della mancanza di un codice Ateco che le individui – ha dichiarato Luigi Fasoli, presidente di Assohoreca – Secondo le stime attuali, circa il 20% delle attività di ristorazione hanno già chiuso o sono in procinto di chiudere; anche le attività che sono riuscite a sopravvivere hanno subito una forte contrazione, con un conseguente calo di fatturato per il settore delle forniture a bar, ristoranti e alberghi che si attesta intorno al 40% su base annua”.

“Siamo lieti di poter mettere la nostra esperienza a disposizione di un comparto molto importante per l’economia nazionale, che sta soffrendo parecchio a causa della pandemia ancora in corso – ha commentato Marco Barbieri, AD del Gruppo Del Barba – Il nostro obiettivo è quello di sostenere le aziende del settore, intercettando il maggior numero di opportunità che saranno disponibili in parte con il Recovery Plan e in parte con il nuovo ciclo di fondi strutturali europei 2021-2027″.

Il settore della produzione e distribuzione è parte trainante del canale HoReCa e comprende oltre 1000 aziende con un fatturato totale che supera i 4 miliardi di euro e occupa oltre 15.000 addetti, secondo dati di Assohoreca. L’associazione – per dare ossigeno alle imprese in sofferenza – ha proposto al governo di concedere al comparto un credito di imposta di 250 milioni di euro per il 50% degli acquisti di attrezzature e macchinari con un tetto massimo di 10 mila euro per ciascuna attività.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)