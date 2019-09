Finale poco mosso per Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Il mercato cauto, in assenza di spunti e in vista del fine settimana, chiude non lontano dai livelli della vigilia.

Sul mercato dei cambi, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,7 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +143 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.

Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte, che mostra un +0,08%. Giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,26%. Piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,56%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.123 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori petrolio (+0,69%) e bancario (+0,44%).

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-2,09%), tecnologia (-1,55%) e costruzioni (-1,17%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+2,80%), Fineco (+2,42%), Atlantia (+2,28%) e Prysmian (+1,26%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.

Seduta negativa per Buzzi Unicem, che mostra una perdita dell’1,93%.

Scivola BPER, con un netto svantaggio dell’1,69%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Saras (+3,64%), ASTM (+2,96%), Sias (+2,76%) e Piaggio (+1,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -4,14%. Pesante Cairo Communication, che segna una discesa di ben -2,6 punti percentuali.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)