Filippo Ribisi Vicepresidente Confartigianato al KEP organizzato da ENEA

(Teleborsa) – Confartigianato tra gli “attori” del Knowledge Exchange Program (KEP) dell’ENEA “Innovare insieme: una sfida per Istituzioni, Ricerca e Imprese” organizzata a Roma e nata dalla collaborazione appunto di ENEA assieme a CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere a sostegno della Piccola e Media Impresa (PMI). Apprezzamento di Filippo Ribisi, Vicepresidente Confartigianato, alla “linea” degli incentivi a favore delle PMI intrapresa da Governo ed ENEA:

“Io sono convinto che si può sempre fare di più. Accogliamo noi con favore gli incentivi che sono stati messi in atto dal Governo nell’ultima finanziaria, come pure quello che poi è più importante e che quindi accogliamo molto favorevolmente questa nuova linea che sta adottando il governo, ma soprattuto l’Enea. Oggi le piccole imprese hanno iniziato veramente a investire su quella che è l’innovazione e avere un partner come Enea chiaramente rafforza e fa in modo che possiamo avere un passo maggiore in quella che è la competitività soprattutto internazionale.