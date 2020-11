Filippetti, da CDP e Finlombarda finanziamento con garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Filippetti Spa, capofila del Gruppo Filippetti, uno dei principali Global Technology Provider italiani, ha sottoscritto un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, ciascuna per il 50%.

Il finanziamento, garantito da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia con durata 5 anni e rimborso amortizing, sosterrà il fabbisogno di circolante e gli investimenti dell’azienda, in particolare nei mercati più innovativi dell’Iot, della fabbrica 4.0 e della sensoristica legata ai rilevatori e alla smart safety.

“Questa operazione – ha commentato Micol Filippetti, Presidente e principale azionista di Filippetti Spa – condotta con il nostro consulente finanziario P&B Srl, è un grande segnale di fiducia nel nostro Gruppo e ci consente di rafforzare la struttura finanziaria e di prepararci alla piena ripresa degli investimenti che certamente seguirà al rallentamento della crisi sanitaria”. Filippetti ha 12 sedi in Italia (a Milano quella legale), ha più di 320 collaboratori e ha chiuso il 2019 con un fatturato di 80 milioni di euro. si occupa di ‘System Integration’ e tra i primi ‘multicloud service provider’ in Italia. Filippetti Spa è la società capofila del Gruppo Filippetti, partecipata dal fondo RiverRock, che si occupa di System Integration e tra i primi multicloud service provider in Italia.

L’operazione è stata conclusa nell’ambito dell’iniziativa “Syndicated loans” che, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda (società finanziaria di Regione Lombardia), finanzia insieme ad altri partner finanziari i programmi di investimento dall’elevato fabbisogno delle midcap lombarde. “Con questa pima operazione – ha spiegato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa – aggiungiamo un tassello importante alla strategia di consolidamento del nostro ruolo di partner finanziario del tessuto produttivo locale per il rilancio economico della Lombardia, in compartecipazione con primarie istituzioni finanziarie di livello nazionale”.

