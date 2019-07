Filiere Agroalimentari Unicredit, firmata convenzione con Contri Spumanti

editato in: da

(Teleborsa) – Nei giorni scorsi, è stata firmata una nuova convenzione relativa al Progetto Filiere Agroalimentari voluto da UniCredit per le imprese italiane del settore. La Banca ha infatti siglato una nuova partnership con la storica casa vinicola veneta Contri Spumanti.

L’accordo stipulato tra le parti permetterà a UniCredit di supportare le imprese agricole conferenti di Contri Spumanti, valorizzandone l’appartenenza alla filiera, con proposte creditizie e servizi ad hoc, elaborati per rispondere, a condizioni di favore, alle specifiche esigenze delle aziende coinvolte.

Il progetto impatterà un bacino di utenza potenziale di circa 20 imprese dislocate su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, per incrementare la propria quota di export, già oggi attestata al 55% del fatturato 2018 (98 milioni di euro), Contri Spumanti ha siglato con UniCredit un’intesa per la fornitura di un servizio specifico (comprensivo di servizi bancari, logistici e di web marketing) per accedere al marketplace del Gruppo Alibaba, leader mondiale dell’e-commerce. Grazie a tale accordo l’azienda vinicola aprirà una vetrina su Alibaba.com, la più grande piattaforma B2B di e-commerce per aziende del mondo, presente in 190 paesi con oltre 160 mln di operatori attivi.