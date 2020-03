Filiera Italia: no a psicosi da scaffale vuoto

editato in: da

(Teleborsa) – “Una decisione difficile, ma necessaria”. Questo il commento di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, sui provvedimenti del Governo per arginare la diffusione dell’epidemia di coronavirus.

“Una decisione che concilia le esigenze di contrastare l’emergenza sanitaria con la necessità altrettanto prioritaria di tenere in piedi le attività produttive essenziali di questo Paese”, dice.

Sulle corse ai supermercati “dobbiamo dire forte e chiaro che le nuove misure non impediscono l’approvvigionamento di beni di prima necessità – aggiunge – l’attività di produzione di generi alimentari, farmaci e tutti gli altri prodotti continua efficacemente, cosi’ come la libera circolazione e distribuzione delle merci: serve un messaggio di grande serenità su questo aspetto. Preoccupano però le fughe in avanti ipotizzate da alcune regioni del tutto ingiustificate ed incomprensibili oggi che ci sono regole chiare ed uniformi per tutti”.