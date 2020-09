Filiera alimentare, Steriltom con Metro AG per ridurre lo spreco di cibo

editato in: da

(Teleborsa) – Combattere lo spreco di cibo nella filiera alimentare dimezzando le perdite e gli sprechi entro il 2030. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “10x20x30” che vede oggi la partecipazione di Steriltom, uno dei principali fornitori di Metro AG per la polpa di pomodoro e pizza sauce in formato “bag in box” e barattoli per il canale food service.

Lanciata in occasione del vertice annuale 2019 sullo spreco alimentare ospitato da Champions 12.3 – un gruppo composto da dirigenti di imprese, membri del governo e della società civile impegnati a raggiungere l’Obiettivo 12.3 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), ovvero ridurre del 50% lo spreco di cibo nel mondo entro il 2030 – l’iniziativa è guidata da Metro AG e da oltre 10 dei più grandi supermercati e catene distributive di prodotti alimentari nel mondo, ognuno dei quali si è impegnato a coinvolgere almeno 20 fornitori della filiera per dimezzare le perdite e gli sprechi entro il 2030. Si stima che un miliardo di tonnellate di cibo viene perso o sprecato ogni anno, il che equivale a 940 miliardi di dollari di perdite economiche ed è causa dell’8% delle emissioni globali di gas serra.

L’obiettivo di Steriltom – spiega la società in una nota – è quello di mettere in campo strategie attuabili durante le proprie attività produttive per ridurre lo spreco alimentare, misurare le giacenze di cibo e dei rifiuti. “Questo progetto – fa sapere Steriltom – non è un unicum, ma fa parte di una serie di attività che l’azienda sta portando avanti negli anni in termini di sostenibilità dei prodotti, dal campo alla fabbrica. Tra le collaborazioni importanti sul tema troviamo l’iniziativa per la biodiversità, sviluppata con Nestlé, attraverso l’applicazione di protocolli di coltivazione integrata e sostenibile, l’incremento di coltura biologica e la scelta di fornirsi principalmente da agricoltori locali a km 0”.

Tra i supermercati e i fornitori che aderiscono a “10x20x30” vi sono AEON, Ahold Delhaize, Carrefour, IKEA Food, Kroger, METRO AG, Migros (Turchia), Pick n Pay, The Savola Group, Sodexo, Tesco e Walmart. Tra questi vi sono sei delle più grandi catene di supermercati al mondo e i principali rivenditori di generi alimentari in regioni come l’Africa meridionale, il Medio Oriente e il Giappone.

“L’attenzione al prodotto e a evitare gli sprechi è sempre stata nel DNA della nostra azienda familiare fin dai tempi del nonno – ha dichiarato Alessandro Squeri, direttore commerciale e membro della famiglia proprietaria di Steriltom –. Grazie al supporto di Metro AG potremo migliorare ancora di più i nostri risultati, con tecniche di monitoraggio e modalità di produzione innovative. La pandemia Covid-19 ha aumentato l’urgenza di combattere lo spreco di cibo e, in tal senso, affrontare questo tema è una strategia chiave per garantire un business sostenibile in ambito alimentare”.