FILA, ricavi in salita nei nove mesi

(Teleborsa) – Risultati in crescita per FILA. Il CdA di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha approvato i risultati dei primi nove mesi 2017 che si sono chiusi con ricavi della gestione caratteristica pari a 391,5 milioni di euro, in crescita del 26,6% rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente.

L’EBITDA normalizzato del periodo è pari a 68 mln di euro e mostra una crescita del 23,2% rispetto ai primi nove mesi del 2016.

L’utile normalizzato dei primi nove mesi del 2017 al netto delle poste straordinarie si attesta a 27,5 mln di Euro rispetto ai 27,3 mln registrati nei primi nove mesi dell’anno precedente.

“I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano, anche oltre le aspettative, l’accelerazione del processo di integrazione produttiva e commerciale del Gruppo”, ha dichiarato Massimo Candela, Amministratore Delegato del Gruppo”. Accanto alla crescita che si conferma sostenuta in Asia, e in particolare in India, e in Centro-Sud America, l’area del Nord America ha visto un recupero nei volumi e nel fatturato rispetto al primo semestre, a riprova della capacità del Gruppo di rispondere rapidamente in termini di efficientamento logistico e commerciale alla sfida derivante dalla crescita per linee esterne”.