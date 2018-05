FILA in vena di shopping: acquista Pacon

editato in: da

(Teleborsa) – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. consolida la propria strategia di crescita. La società che produce articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno, ha siglato un accordo che prevede l’acquisto da parte della controllata Dixon Ticonderoga Company del 100% delle azioni di Pacon Holding Company a un valore di Enterprise Value pari a 325 milioni di dollari oltre a 15 milioni di benefici fiscali e, pertanto, per un corrispettivo totale per cassa di 340 milioni (soggetto agli usuali aggiustamenti al closing rispetto al debito, alla cassa e al capitale circolante netto).

Tutti gli azionisti di Pacon sono favorevoli alla transazione e si sono impegnati a votare a favore della integrazione.

Il completamento dell’operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’approvazione antitrust ai sensi dell’Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act negli Stati Uniti d’America e alle altre condizioni tipiche per questo genere di transazioni.

“L’acquisizione di Pacon conferma la strategia di internazionalizzazione del Gruppo e espande ulteriormente F.I.L.A nel principale mercato al mondo – ha commentato l’AD Massimo Candela – . Con Pacon – inoltre – il Gruppo avrà la possibilità di completare l’offerta nel segmento del colore e della carta con un ampio e riconosciuto portfolio di prodotti e strumenti per le attività ludico-didattichecreative e rivolti ad un target estremamente diversificato”.