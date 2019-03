FILA, il 2018 dà ottimi risultati

editato in: da

(Teleborsa) – Sono stati approvati in data odierna i risultati 2018 di FILA, acronimo di Fabbrica italiana di Lapis ed Affini.

Da questi si evince un valore dei Ricavi normalizzati della gestione caratteristica pari a 602,9 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 510,4 dell’anno precedente di un 18,1%.

I Costi Operativi normalizzati sono stati invece pari a 514,7 milioni di euro, in incremento del 66,6 milioni di euro, mentre l’EBITDA normalizzato ha visto una crescita del 20,2%.

Il Risultato Netto normalizzato raggiunto dal gruppo F.I.L.A, al netto del risultato di competenza degli azionisti terzi, è pari a 27,3 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 29,1 mln di euro dell’esercizio precedente.

Per il 2019 è prevista una ripresa del fatturato nell’area Nord America e una crescita sostenuta nel mercato indiano. In Europa si propende ad un anno di stabilità e nel centro sudamericano invece moderata crescita.