Fila, accordo non vincolante per acquisizione Arches

editato in: da

(Teleborsa) – FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Ahlstrom-Munksjö Oyj e la sua controllata francese, Ahlstrom-Munksjö Arches, hanno firmato un memorandum of understanding non vincolante per l’acquisto da parte di F.I.L.A., o di una società controllata al 100% da F.I.L.A., del ramo d’azienda specializzato nel fine art in cui il Gruppo Ahlstrom-Munksjö, opera attraverso il marchio ARCHES, svolgendo attività di produzione di carta premium che viene utilizzata per etichette, stampe e belle arti.

Le parti hanno accettato i consueti vincoli di esclusività, in pendenza delle negoziazioni e per il periodo durante il quale Ahlstrom-Munksjö Arches svolgerà la procedura di consultazione dei rappresentanti sindacali in relazione al trasferimento del ramo di azienda. Si prevede che gli accordi siano sottoscritti e che l’operazione venga completata durante il primo trimestre del 2020.

Il valore stimato del ramo di azienda delle belle arti, in assenza di cassa o debito finanziario, è di circa Euro 44 milioni.

Per questa operazione, F.I.L.A. è stata assistita da Houlihan Lokey come sole financial advisor e da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Salonia Associati come advisor legali.