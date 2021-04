Figliuolo, per giugno avremo 45 milioni dosi

editato in: da

(Teleborsa) – “Per giugno avremo 45 milioni di dosi”. A dirlo il Commissario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sul Corriere della sera.

Netto sullo “scontro” con i governatori regionali: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri: nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese. È la quantità giusta”.

Nessuno spazio di manovra per il Governatore della Campania De Luca:”Sbaglia chi pensa di poter trascurare anziani e fragili. Anche io voglio riaprire l’Italia, ma soltanto quando avrò messo al sicuro chi rischia la vita”.

Con riferimento alla questione dei vaccini nelle Isole, Figliuolo pensa di poter risolvere la polemica entro fine maggio: la pianificazione è “già stata affidata agli uffici, ma non potrà essere operativa prima che siano vaccinate le persone che hanno più di 60 anni”. Se non ci saranno altri ritardi nelle consegne – viene riferito dal Corriere della sera – il piano prevede di individuare in ogni isola uno o due centri vaccinali; nei parcheggi, negli aeroporti e se non ci saranno spazi sufficienti – osserva Figliuolo – “useremo le navi”.

(Foto: EPA/Biontech)