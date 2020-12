Fiere e congressi, 350 milioni in più per aiuti a settore colpito da crisi Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Arrivano altri 350 milioni di euro per le fiere e i congressi cancellati, annullati o rinviati a causa dell’emergenza sanitaria e per sostenere gli operatori del settore. Grazie a questo ulteriore stanziamento il totale dei fondi destinati al sostegno del settore arriva così a 370 milioni.

Lo annuncia il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha firmato il decreto che incrementa le risorse secondo quanto stabilito dal Decreto Ristori Quater.

“Un aiuto ulteriore a uno dei motori dell’economia nazionale – afferma – capace di promuovere l’eccellenza del made in Italy e l’attività del ricco tessuto di piccole e medie imprese italiane”.

Le nuove risorse sono così ripartite: 130 milioni per le fiere, 130 milioni per i congressi, 90 milioni per i servizi di logistica, trasporto e allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.