Fiera Milano, utile netto lievita a 18,6 milioni nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Fiera Milano ha chiuso l’esercizio con utili in fortie crescita. Il risultato netto è pari a 18,6 milioni di euro e si confronta con gli 1,7 milioni del 2017. All’Assemblea degli Azionisti è stata proposta la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro per ciascuna delle n. 70.978.811 azioni ordinarie in circolazione.

I ricavi si attestano 247,2 milioni di euro rispetto a 256,3 milioni del 2017, in considerazione principalmente di un diverso calendario fieristico e congressuale. L’EBITDA pari a 31,9 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a 15,1 milioni del 2017.

La posizione finanziaria netta positiva per 23,7 milioni di euro rispetto al debito netto di 0,8 milioni al 31 dicembre 2017. P

Favorevoli le prospettive con un EBITDA 2019 atteso in un range di 36-40 milioni di euro, in miglioramento rispetto al target del Piano Strategico pari a 31-33 milioni.

“I risultati conseguiti nel corso del 2018 sono il frutto del positivo andamento commerciale e della riorganizzazione operativa posta in essere, che ha consentito di migliorare le logiche di funzionamento del Gruppo”, ha spiegato l’Ad Fabrizio Curci, aggiungendo che il percorso intraprteso a maggio con l’approvazione del piano “ha permesso di raggiungere risultati superiori alle attese, già nel primo anno”.