Fiera Milano, significativa crescita di tutti gli indicatori

(Teleborsa) – Il Gruppo Fiera Milano registra nel primo trimestre 2018 risultati in consistente crescita rispetto a quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

I Ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 77,3 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto a 62,1 milioni del primo trimestre 2017.

L’EBITDA è pari a 19,7 milioni di euro rispetto a 8,1 milioni registrati nel primo trimestre 2017, in aumento prevalentemente per effetto dell’incremento dei ricavi e delle azioni di razionalizzazione di costi, solo in parte compensato da maggiori costi del personale attribuibili

alla parte variabile delle retribuzioni.

L’EBIT è di 18,2 milioni di euro rispetto a 6,4 milioni del primo trimestre 2017 e riflette la crescita dell’EBITDA.

Il Risultato prima delle imposte ammonta a 18,1 milioni di euro rispetto a 6,2 milioni del primo trimestre 2017.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 presenta una disponibilità di 20,6 milioni di euro rispetto a un indebitamento di 0,8 milioni al 31 dicembre 2017.

“L’andamento positivo delle manifestazioni del primo trimestre, il calendario fieristico più favorevole nella prima parte dell’anno e gli effetti positivi delle azioni di razionalizzazione dei costi ci rendono particolarmente soddisfatti – ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci – . I risultati conseguiti superiori alle aspettative consentono di prevedere l’EBITDA per il 2018 nella fascia alta del range già comunicato. A conferma della bontà del percorso intrapreso la Società ha conseguito recentemente l’importante risultato del rientro del titolo sul segmento STAR di Borsa Italiana.”

Brinda ai conti il titolo a Piazza Affari, mostrando un balzo del 2,95%.