Fiera Milano, il Piano Strategico piace. Titolo +3,80%

(Teleborsa) – Il mercato accoglie con favore il Piano Strategico 2018-2022 di Fiera Milano, subito in forte rialzo a Piazza Affari con un guadagno del 3,80% a 2,75 euro.

La società stima un “forte aumento dei risultati e solida generazione di cassa nel quinquennio”, come spiega in una nota. In particolare, l’Ebitda medio annuo è indicato a 28-32 milioni di euro, in aumento rispetto a un Ebitda medio annuo di 10 milioni del periodo 2013-2017, “per effetto delle linee di crescita delineate e della riduzione di costi fissi”.

Attesa la generazione di utili netti annui per tutto il periodo del Piano “a prescindere dalla stagionalità tipica del business”.

Previsti inoltre ricavi medi annui pari a 260-280 milioni di euro, in crescita rispetto a 247 milioni medi annui realizzati nel quinquennio 2013-2017, e una posizione finanziaria netta positiva per 70-90 milioni di euro a fine Piano.