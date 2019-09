Fiera di Rimini, torna TTG Travel Experience con focus su turismo sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – Il turismo sostenibile e green, capace di esaltare la cultura e l’enogastronomia, sarà la punta di diamante della prossima edizione di TTG Travel Experience, il marketplace unico in Italia, leader della contrattazione dell’offerta e della domanda turistica. L’evento che avrà luogo dal 9 all’11 ottobre alla Fiera di Rimini, gestita da Italian Exhibition Group (IEG), chiamerà a raccolta tutto il mondo del Travel, grazie anche alla contemporaneità con SIA Hospitality Design, la manifestazione del settore alberghiero, e con SUN Beach&Outdoor Style, salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

Tre manifestazioni che per tre giornate convoglieranno a Rimini l’intera filiera del mercato del turismo organizzato, con un fil rouge che le collegherà tutte, la sostenibilità ambientale, ed un’opportunità di guardare al futuro dell’industria turistica.

TTG Travel Experience, con un’area espositiva suddivisa in tre macro aree (Italia, Global Village e The World), si annuncia con una crescita della presenza delle destinazioni europee, con un’ampia e radicata rappresentanza dei Paesi delle Americhe e dell’Asia e la conferma, dopo l’esordio della passata edizione, dell’African Village. Grazie al programma di Think Future, saranno 3 giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Nove le arene dove si alterneranno più di 300 speaker per oltre 140 appuntamenti. Presente il National Geographic con la sua campagna “Planet or Plastic?”. Focus anche su BeActive, dedicato all’abbinamento vacanza-sport, e Eatexperience, per promuovere e valorizzare l’enogastronomia come prodotto turistico.

Sia Hospitality Design, alla 68° edizione, rafforza la propria connotazione legata a design e Made in Italy, affrontando tre tematiche di particolare attualità per il settore ricettivo: Design, Water (bagno, benessere, piscine, ma anche servizi, tecnologie, prodotti, cosmesi e trattamenti per il benessere); Taste (i momenti più importanti del food service per le strutture ricettive: colazione e aperitivo).

SUN Beach&Outdoor Style, da decenni salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi, alla sua 37a edizione, punta su due macro settori: mondo balneare e mondo del campeggio & village show.