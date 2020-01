Fiera di Rimini, insieme a SIGEP torna A. B. Tech Expo

editato in: da

(Teleborsa) – Doppio appuntamento da segnare rigorosamente in rosso sul calendario per tutti gli operatori del foodservice. Al quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group, dal 18 al 22 gennaio prossimi, insieme a Sigep (Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) torna infatti anche A. B. Tech Expo, dedicata a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria e dolciario, organizzata da Italian Exhibition Group, col patrocinio del consorzio Sipan e in collaborazione con Aibi – Associazione italiana bakery ingredients e Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia..

Arte bianca “regina”, esaltata in una rassegna unica e straordinaria per varietà di tecnologia abbinata a prodotti, ingredienti e concept di locali.A Rimini, riunite in un’unica, grande manifestazione, le imprese di riferimento del bakery italiano saranno protagoniste assolute – assieme ai marchi leader europei – presentando le soluzioni più innovative e rappresentative del settore.



A. B. Tech Expo – giunto alla sesta edizione – è una manifestazione completa ed internazionale, in grado di coinvolgere tutti i processi della filiera: dallo stoccaggio del prodotto alla preparazione delle ricette, dall’impasto alla lavorazione (spezzatura, formatura, taglio), fino a lievitazione, cottura, raffreddamento, taglio e imballaggio finale, compresi tutti i servizi che seguono la qualità del processo.

Un’occasione irrinunciabile non solo per fare business, ma anche per scoprire le tendenze nella produzione e nel consumo, per macchinari, attrezzature, nuovi format di vendita e innovativi strumenti di marketing.