Fiera del Levante, Conte: “UE e mercati scommettono sull’Italia”

Il primo risultato ottenuto dal nuovo Governo Conte Bis è un diverso clima di collaborazione con i vertci dell’Unione Europea. Non è mistero che, dopo mesi di braccio di ferro che hanno caratterizzato l’esperienza di Governo Lega-Cinquestelle, tra Roma e Bruxelles il clima sia ora più sereno. La nomina di Roberto Gualtieri al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ulteriormente disteso i rapporti tra Italia e UE, che ora dovranno sedersi a un tavolo e cercare una nuova intesa sul deficit e sulla manovra economica in via di definizione.

Conferme sul nuovo clima e sulla volontà di collaborare arrivano anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Fiera del Levante di Bari. “Durante la mia visita a Bruxelles – ha spiegato il Premier – ho avuto conferma che l’Italia si trova a un punto di svolta, una sfida cruciale. Gode oggi di un prezioso capitale di fiducia che, se sarà speso al meglio, produrrà effetti benefici nel breve, medio e lungo periodo”. Si vede sui mercati che, “scommettono con forza sulla capacità dell’Italia di recuperare il treno della crescita economica e sulla nuova fase politica”.

Il calo drastico fatto registrare negli ultimi giorni dal differenziale di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi (il famigerato spread, tanto per intendersi) è il segno, sostiene il premier italiano, della ritrovata fiducia dei mercati nei confronti del nostro Paese. “L’Italia resta un Paese di grande attrattività e di straordinaria eccellenza” e questo è “anche fonte di grande responsabilità per tutti i decisori politici, perché questo enorme potenziale può concretizzarsi soltanto se affrontiamo tutti i nodi e le difficoltà che frenano la crescita”, ha concluso il primo ministro italiano.