Fiducia, Confesercenti: Italian “in bianco” spinge la ripresa

(Teleborsa) – Confesercenti commenta con un certo ottimismo la risalita della fiducia dei consumatori e delle imprese, che secondo l’Istat si sono portate rispettivamente a 115, e 112,8 punti, per effetto del passaggio in “zona bianca” di gran parte delle Regioni italiane. Le aspettative – sottolinea – sono positive anche per l’avvio della stagione estiva dei saldi, per i quali si attende una spesa di 247 miliardi di euro, con una crescita del PIL del 3,5%, cinque miliardi in più.

“Una ripresa da rafforzare, il recupero è ancora graduale”, avverte l’associazione rappresentativa del settore, che ricorda “il crollo eccezionale dei consumi durante la pandemia ha avuto effetti profondi sul tessuto imprenditoriale, in particolare per le attività del turismo, per i pubblici esercizi e per gli esercizi commerciali, l’auspicio è che le famiglie proseguano sulla strada della normalizzazione”.

“Per questo servono interventi mirati al rilancio dei consumi – afferma – per consolidare stabilmente la ripresa, recuperando la perdita di spesa delle famiglie che ha avuto un impatto straordinario sul PIL”.